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Анзор Кавазашвили: "Зенит" обязан выложиться, иначе позора не избежать

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".

"Удивительно, что "Зенит" не смог подтвердить свое реноме в Бельгии. "Зенит" пока, к сожалению, буксует. В ответном матче с "Андерлехтом" питерцы обязаны выложиться по максимуму, иначе не избежать позора", – цитирует Кавазашвили "СЭ".
Теги: Кавазашвили Зенит
Сегодня, 13:59
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(2)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
какой позор?
Весь Зенит продолжает жить в парадигме Деньгисова.
вы вчера смотрели Севилья-Лестер?
Да вот там СТРАСТЬ! Там ИГРА!
А у Зенита откуда такое?
Там тока питерский пафос,от которого глаза щиплет,и нет там ничего больше.
Их интересуют только деньги.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Да кто ж с этим спорит, что Зениту выложиться надо..
Регистрация: 21.11.2016
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