Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Мусса Думбия может присоединиться к "Арсеналу" на правах аренды

Нападающий "Ростова" Мусса Думбия в ближайшее время может стать игроком тульского "Арсенала".

Клубы ведут переговоры об аренде 22-летнего малийца до конца сезона, передает "СЭ".
Теги: Думбия Ростов
Сегодня, 14:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.