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Руслан Нигматуллин: думаю, "Зенит" победит, но 3:0 – это слишком сложно

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о шансах "Зенита" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".

"Счет 2:0 вполне отыгрывается, но нужно три забитых гола. Конечно, питерцы удивили своей неудачной игрой, однако все по-прежнему в их руках.

В этот раз, думаю, победить получится, но 3:0 – это слишком сложно. Шансов на успех у "Андерлехта" сейчас больше", - передает слова Нигматуллина Спорт-Экспресс.
Теги: Нигматуллин Зенит
Сегодня, 15:37
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№3 Написал: дин провинция (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Rusl0001
Сложно Барсе пройти ПСЖ, а победить 2-0 - очень даже реально.
Можно дожать в добавленное. Или по пенальти выиграть.


Фантазер ты и сказочник... Если судью бомжи забашляют,тогда может чего и выдет,а так все поезд ушел , по игре бомжи никакие ..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сложно Барсе пройти ПСЖ, а победить 2-0 - очень даже реально.
Можно дожать в добавленное. Или по пенальти выиграть.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: перевод (Сегодня, 16:13) #
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4:1 легче
Регистрация: 21.10.2016
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