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Руслан Нигматуллин: думаю, "Зенит" победит, но 3:0 – это слишком сложно
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о шансах "Зенита" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом".
"Счет 2:0 вполне отыгрывается, но нужно три забитых гола. Конечно, питерцы удивили своей неудачной игрой, однако все по-прежнему в их руках.
В этот раз, думаю, победить получится, но 3:0 – это слишком сложно. Шансов на успех у "Андерлехта" сейчас больше", - передает слова Нигматуллина Спорт-Экспресс.
"Счет 2:0 вполне отыгрывается, но нужно три забитых гола. Конечно, питерцы удивили своей неудачной игрой, однако все по-прежнему в их руках.
В этот раз, думаю, победить получится, но 3:0 – это слишком сложно. Шансов на успех у "Андерлехта" сейчас больше", - передает слова Нигматуллина Спорт-Экспресс.
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