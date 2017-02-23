"Зенит-2" занял 13-е место на Кубке ФНЛ

"Зенит-2" выиграл у "Краснодара-2" в матче за 13-е место на Кубке ФНЛ, который проходит на Кипре. Исход встречи был решен в серии пенальти.



Кубок ФНЛ. Матч за 13 место



"Зенит-2" - "Краснодар-2" - 0:0 (по пенальти — 2:4)



"Зенит-2": Гойло, Круговой, Вяткин, Каккоев, Лесовой, Крапухин, Кириллов, Камышев, Капленко, Пенчиков, Макеев



"Краснодар-2": Латышонок, Гогличидзе, Парадин, Стежко, Бородин, Овсепян, Григорян, Бутенко, Байрамян, Мацукатов, Черчесов



Предупреждения: Мацукатов, 19, Воробьев, 68.