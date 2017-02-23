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"Зенит-2" занял 13-е место на Кубке ФНЛ

"Зенит-2" выиграл у "Краснодара-2" в матче за 13-е место на Кубке ФНЛ, который проходит на Кипре. Исход встречи был решен в серии пенальти.

Кубок ФНЛ. Матч за 13 место

"Зенит-2" - "Краснодар-2" - 0:0 (по пенальти — 2:4)

"Зенит-2": Гойло, Круговой, Вяткин, Каккоев, Лесовой, Крапухин, Кириллов, Камышев, Капленко, Пенчиков, Макеев

"Краснодар-2": Латышонок, Гогличидзе, Парадин, Стежко, Бородин, Овсепян, Григорян, Бутенко, Байрамян, Мацукатов, Черчесов

Предупреждения: Мацукатов, 19, Воробьев, 68.
Теги: Зенит-2 Краснодар
Сегодня, 15:58
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