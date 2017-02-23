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Рафаэль Варан из-за травмы выбыл на три недели

Защитник "Реала" Рафаэль Варан из-за травмы выбыл на три недели, сообщает AS.

Напомним, что игрок получил повреждение в перенесенном матче 16-го тура Примеры против "Валенсии" (1:2) и был заменен на 73-й минуте. Проведенное медобследование выявило у футболиста разрыв мышечных волокон.
Теги: Варан Реал
Сегодня, 16:07
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