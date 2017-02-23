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Майкл Эссьен тренируется вместе с "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен, который покинул клуб в 2014 году, находится в расположении "синих" и поддерживает форму, сообщает Ghanasoccernet.

Последним клубом 34-летнего Эссьена был "Панатинаикос", который он покинул в сентябре прошлого года. С тех пор полузащитник находится в поисках команды.
Теги: Эссьен Челси
Сегодня, 18:03
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