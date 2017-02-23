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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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"Спартак-2" обыграл "Шинник" и занял 11-е место

Кубок ФНЛ.

Матч за 11-е место.

"Шинник" (Ярославль) - "Спартак-2" (Москва) - 0:2 (0:0).

Голы: Федчук, 58 (0:1). Пантелеев, 72, с пен. (0:2).
Теги: Спартак-2 Шинник
Сегодня, 19:16
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:38) #
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мо-лод-цы!!!
Регистрация: 7.12.2016
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