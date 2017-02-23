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17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (8)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (8)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
11:54
С Днём защитника Отечества! (15)
С Днём защитника Отечества! (15)
"Спартак-2" обыграл "Шинник" и занял 11-е место
Кубок ФНЛ.
Матч за 11-е место.
"Шинник" (Ярославль) - "Спартак-2" (Москва) - 0:2 (0:0).
Голы: Федчук, 58 (0:1). Пантелеев, 72, с пен. (0:2).
Матч за 11-е место.
"Шинник" (Ярославль) - "Спартак-2" (Москва) - 0:2 (0:0).
Голы: Федчук, 58 (0:1). Пантелеев, 72, с пен. (0:2).
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