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"Динамо" подпишет полноценный контракт с Кириллом Панченко

"Динамо" согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне 2016/17 г. на правах аренды в клубе.

Сообщается, что бело-голубые воспользуются опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже официально уведомили армейский клуб.

ФК "Динамо"
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 19:19
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8
(1)
№8 Написал: -Ritter- (Сегодня, 19:42) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
мяч квадратный,
Да мы знаем, что ты безнадёжно влюблён в Слуцкого, гей квадратный. Не надо нам напоминать об этом

тем временем спартак подписал очередного негра laughing

"Спартак" подписал контракт с 18-летним нападающим "Порту" Идриса Самбу, информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
Регистрация: 22.01.2017
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:36) #
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  •  (4)
online

Удачи Кириллу! Промашка Гинера....- зато Траоре играл...(
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 19:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lacan
FCSKA,
Цитата: FCSKA
но с Динамо желаю ему успеха

Динамо - это команда Панчи- ярких побед с нами!

Вписался как родной, так что рад за Кирилла и за Динамо с удачным приобретением.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: скальп (Сегодня, 19:34) #
  • -4
  •  (6)

молодцы,отжали у Гинера
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 19:31) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
В Динамо у него все хорошо складывается, так что вполне логично. От добра, добро не ищут. Удачи тебе Кирилл.
Регистрация: 30.03.2016
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
FCSKA,
Цитата: FCSKA
но с Динамо желаю ему успеха

Динамо - это команда Панчи- ярких побед с нами!
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 19:25) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
печально, но с Динамо желаю ему успеха
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 19:24) #
  • +3
  •  (7)

Если бы не бездарь-слуцкий, который ссал обновлять состав, а то как бы чего не вышло, то Панченко давно забивал бы за нас, а не за Динамо. Но получилось как получилось.
Регистрация: 7.03.2016
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