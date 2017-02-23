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Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Уэйн Руни сообщил, что не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не планирует уходить из клуба, сообщает PA Dugout.
Ранее была информация, что английский форвард ведёт переговоры с китайским клубом. Руни сам заявил, что остаётся в стане "Красных дьяволов".
Ранее была информация, что английский форвард ведёт переговоры с китайским клубом. Руни сам заявил, что остаётся в стане "Красных дьяволов".
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