Уэйн Руни сообщил, что не планирует уходить из "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не планирует уходить из клуба, сообщает PA Dugout.



Ранее была информация, что английский форвард ведёт переговоры с китайским клубом. Руни сам заявил, что остаётся в стане "Красных дьяволов".