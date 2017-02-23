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"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" одержал победу над "Андерлехтом", но не прошел в следующий этап.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 0:2

"Зенит" - "Андерлехт" 3:1

Голы: Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78 - Кизе-Телин, 90.

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.

"Андерлехт": Мартинес, Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович, Дендокер, Станчу (Бруно, 73), Тилеманс, Ашампонг (Капель, 89), Кипчу (Нейтинк, 84), Кизе-Телин.

Предупреждения: Тилеманс, 29, Нету, 31, Гарсия, 41, Ашампонг, 82, Дендокер, 90+2.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 22:50
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119
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№119 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Пейте три дня, а мы за Ростов, за наших

Ты или даун,или тебе лет 8 не больше...
Регистрация: 16.11.2014
№118 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 23:15) #
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online

Skyline,
я в отличии от тебя дибила видел как мои одноклассники выиграли кубок уефа


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№117 Написал: скальп (Сегодня, 23:14) #
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Цитата: N-52
Потренировались и хватит, а теперь за дело. Хотя Луческу пока не "родной" для Питера.

6 матчей в группе и два в плей офф,ну понятно что вы ее упорно сливали эту говночашку сраную))
Регистрация: 24.12.2016
№116 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Результат противостояния решился в 1 игре. Надо с уважением относится даже к таким слабым соперникам.
Регистрация: 2.08.2010
№115 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 23:13) #
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online

И ради этого летом каникулы и игры до декабря? Лодыга доказал,что он дыра.
Регистрация: 26.08.2010
№114 Написал: vertel латвия (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот что значит бороться за каждый мяч! Выбыли из ЛЕ- велика беда? Спартак выбыл, не начав её, ЦСКА считает, что этот турнир не для него. А так если будем бороться, как сегодня, на поле, а не шагать по нему в развалочку, как в Бельгии, то и ПЛ закончим первыми, и это при том, что с составом, всё-таки Луческу намудрил, потому что, что мешало тем же семи(три новых) игрокам так же бороться в Бельгии, то что Шатова не поставил- правильно, а с Ивановичем поступил неправильно. А так, лить горячие слёзы особенно не приходится. А то что пропустили в концовке- то это футбол. Бельгийцам ловить дальше нечего, если уж Зенит полностью их переиграл, черненький пинг-понг, как я и отмечал, оказался "фейком", забил дома первые свои два гола и может последние, опять же- такое часто бывает в футболе.
Регистрация: 13.11.2009
№113 Написал: gena26 (Сегодня, 23:11) #
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Да слишком рано пижоны поверили в победу, дзюба пришел за титулами
Регистрация: 14.01.2017
№112 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я чертовски зол. Слов приличных нет. Румына гнать нах. И искать тренера, способного наладить игру в обороне, черт возьми. Сколько можно скакать на граблях? Я, бляд, всю жизнь ! Ну. вы меня поняли.
Регистрация: 23.08.2016
№111 Написал: 4 звезды (Сегодня, 23:11) #
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online

Цитата: Марципан
Зенит - ГОВНО!!!!!

не зли фортуну, вот заберет газ у вас Бердыева и кем вы будете? sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№110 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Пейте три дня, а мы за Ростов, за наших
Регистрация: 14.09.2010
№109 Написал: holod хамина (Сегодня, 23:10) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
да..несчастный случай в самом конце..кивок головы и гол....неберущийся мяч скорей всего..но молодцы ..бились ...и голы красивые..и даже при этом кокорин выглядел все таки послабей..невпопад много действий...хотя и старался ...
Регистрация: 16.05.2011
№108 Написал: vlees (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Немного напомнил наш матч с великим аеком,там тоже типа уже все вышли дальше,расслабились и получили,и тоже 1 удар в створ все решил
Регистрация: 12.01.2017
№107 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:09) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Br.Li
Но с другой стороны будет обидно,если Андерлехт пройдёт оба наших клуба


Ростов их пройдет полюбому. И мы могли легко, кабы в первом матче куйней не страдали, а жопу рвали.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№106 Написал: Босх Россия (Сегодня, 23:09) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это я написал УТРОМ.Мене напихали минусов. За что?


А вот по Зениту- тут только один вопрос рушит все конструкции которые пытаются возвести запитерские оптимисты : сможет ли Андерлехт забить мяч в ворота питомцев "Цыгана".
?

У кого то есть сомнения в этом? Прям вот Зенипт оставит свои ворота в неприкосновенности?
Вот. Видите! Уже от оптимизма мало чего остаётся, потому что один голешник питерские обязательно(!) пустят, а вот насчет того,что забьют больше ТРЕХ( при всем оптимизме!)- бааальшие сомнению имеются.


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№105 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: scorpion 69
игнор но уже накипело

Так убейся, куле мучаешься.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№104 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
online

все румына ждет пенсия с лета ..уже точно! а нас крутые перемены!
Регистрация: 20.03.2016
№103 Написал: Br.Li (Сегодня, 23:08) #
  • 0
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Не знаю,пожелать Ростову или нет встречу с Андерлехтом? С одной стороны,было бы здорово выиграть у них в 2-ух турнирах за сезон(в ЛЧ и ЛЕ),и отомстить за Зенит! Но с другой стороны будет обидно,если Андерлехт пройдёт оба наших клуба
Регистрация: 21.08.2014
№102 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
вы так сможете сыграть?

А Ростов с Динамо их обыгрывали smirk
Регистрация: 4.06.2015
№101 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: eva1961
Как не непатриотично это звучит, но приятно, что эти жирные газпромовские хряки обделались.

смешно
Регистрация: 14.09.2010
№100 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:07) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
блин вот сколько вижу восторженных воплей и визгов,а теперь подумайте тупорылые и уебищные вы так сможете сыграть? нет не сможете вам лишь бы свое гнилое разинуть мне плевать на игнор но уже накипело от чмошников диванных

этим дебилам в силу своего слабоумия этого не понять. не напрягайся


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№99 Написал: N-52 (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Потренировались и хватит, а теперь за дело. Хотя Луческу пока не "родной" для Питера.
Регистрация: 13.08.2012
№98 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Beer-man
Спасибо Мигелю, Анюкову и Жиркову.
Лодыгина в этом матче не за что упрекнуть. Как и в предыдущем.

Полностью согласен. Старики отпахали, что называется, от и до!
Регистрация: 6.12.2014
№97 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
Через 10 дней эта нелюдь твой Спартак ...... смешает


Чёрт, ну чего ты опять за всех пи3дишь, дурачек?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№96 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:06) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
Цитата: Радагаст
Вылет Зени ставит крест на футбольном будущем Молло, Цаллагова, Лунева. Этих игроков просто некуда будет выпускать. На один турнир многовато игроков.
Накупил цыган презиков - а бабы-то и не пришли smirk

судя по последним трансферным новостям, то презиками закупился не зенит...

Да и не спартак, они больше по приматам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№95 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
блин вот сколько вижу восторженных воплей и визгов,а теперь подумайте тупорылые и уебищные вы так сможете сыграть? нет не сможете вам лишь бы свое гнилое разинуть мне плевать на игнор но уже накипело от чмошников диванных
Регистрация: 3.02.2011
№94 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
zenit4ik,
внукам завещание пиши а то так и сдохнешь не увидив в живую матчей зенита


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№93 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:04) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Цыганочка с выходом.

это зачёт smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№92 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 23:04) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
Цитата: Марципан
Очень рад, что зажравшиеся газпромовские толстосумы вылетели. Скромный Ростов отодрал Андерлехт в одну калитку. А эти твари жируют на наши бабки и без толку.

совсем недавно вы были в жопе. более того, как только "проект ростов" надоест бердыеву или властям, вы молниеносно снова окажетесь в жопе. так что я бы на твоём месте не злорадствовал

А если проектБОМЖАТНЯ надоест НАРОДНОМУ ДОСТОЯНИЮ вы молниеносно снова окажетесь в жопе!!!
Регистрация: 8.05.2016
№91 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 23:04) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Марципан
Зенит - ГОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В Ростове есть такие чмыри???Не знал..Но вам до Зенита как до луны,думай что пишешь...
Регистрация: 16.11.2014
№90 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 23:04) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мизантроп
Цитата: xixidok
вот это я понимаю опустить Зенит..)))

Пидар ты гнойный! Тебя опустят, если встретишься с нормальными мужиками!

Твои слова.дурачек про ЦСКА?))
Цитата: Мизантроп
Как же задолбали эти клоуны, из года в год отбывающие номер в ЛЧ. Ни грамма бойцовского духа - учились бы у Ростова, что ли!


аукнулось..)))
Регистрация: 19.05.2015
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