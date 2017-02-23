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Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
"Зенит" обыграл "Андерлехт", но вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" одержал победу над "Андерлехтом", но не прошел в следующий этап.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:2
"Зенит" - "Андерлехт" 3:1
Голы: Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78 - Кизе-Телин, 90.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.
"Андерлехт": Мартинес, Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович, Дендокер, Станчу (Бруно, 73), Тилеманс, Ашампонг (Капель, 89), Кипчу (Нейтинк, 84), Кизе-Телин.
Предупреждения: Тилеманс, 29, Нету, 31, Гарсия, 41, Ашампонг, 82, Дендокер, 90+2.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:2
"Зенит" - "Андерлехт" 3:1
Голы: Жулиано, 24, Дзюба, 72, Жулиано, 78 - Кизе-Телин, 90.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни (Мак, 89), Дзюба.
"Андерлехт": Мартинес, Дешахт, Спайич, Нахар, Обрадович, Дендокер, Станчу (Бруно, 73), Тилеманс, Ашампонг (Капель, 89), Кипчу (Нейтинк, 84), Кизе-Телин.
Предупреждения: Тилеманс, 29, Нету, 31, Гарсия, 41, Ашампонг, 82, Дендокер, 90+2.
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