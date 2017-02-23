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"Рома" прошла "Вильярреал" в 1/16 финала Лиги Европы

"Вильярреал" в гостях переиграл "Рому" – 1:0. Первая встреча в Испании завершилась победой римлян – 4:0.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 4:0

"Рома" - "Вильярреал" 0:1

Голы: Борре, 15

"Рома": Бекер, Перес (Фасио, 84), Жесус, Вермален, Манолас (Рюдигер, 46), Руй, Паредес, Росси (Найнгголан, 76), Перотти, Тотти, Эль-Шаарави

"Вильярреал": Фернандес, Рукавина, Анхель, Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Сориано, Сориано (дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73), Борре, Сольдадо (Лопес, 66)

Предупреждения: Эрнандес, 21, Рюдигер, 56, 81

Удаления:Рюдигер, 81
Теги: Рома Вильярреал
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