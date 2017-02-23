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Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
"Рома" прошла "Вильярреал" в 1/16 финала Лиги Европы
"Вильярреал" в гостях переиграл "Рому" – 1:0. Первая встреча в Испании завершилась победой римлян – 4:0.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 4:0
"Рома" - "Вильярреал" 0:1
Голы: Борре, 15
"Рома": Бекер, Перес (Фасио, 84), Жесус, Вермален, Манолас (Рюдигер, 46), Руй, Паредес, Росси (Найнгголан, 76), Перотти, Тотти, Эль-Шаарави
"Вильярреал": Фернандес, Рукавина, Анхель, Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Сориано, Сориано (дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73), Борре, Сольдадо (Лопес, 66)
Предупреждения: Эрнандес, 21, Рюдигер, 56, 81
Удаления:Рюдигер, 81
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 4:0
"Рома" - "Вильярреал" 0:1
Голы: Борре, 15
"Рома": Бекер, Перес (Фасио, 84), Жесус, Вермален, Манолас (Рюдигер, 46), Руй, Паредес, Росси (Найнгголан, 76), Перотти, Тотти, Эль-Шаарави
"Вильярреал": Фернандес, Рукавина, Анхель, Гонсалес, Бонера, Эрнандес, Сориано, Сориано (дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73), Борре, Сольдадо (Лопес, 66)
Предупреждения: Эрнандес, 21, Рюдигер, 56, 81
Удаления:Рюдигер, 81
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