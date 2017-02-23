Дани Карвахаль: это футбол, и проигрывать иногда тоже приходится

Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал поражение от "Валенсии" (1:2) в перенесённом матче 16-го тура чемпионата Испании.



"Мы провели достойный матч, проведя большую часть его времени на половине поля соперника. Мы не машины, а живые люди, и поэтому плохое начало может перечеркнуть вполне приличную игру. Это футбол, и проигрывать иногда тоже приходится .Мы остаёмся лидерами, и любая команда Ла Лиги с удовольствием поменялась бы с нами местами. Жаль, конечно, что сегодня мы не смогли ещё больше увеличить наш отрыв от преследователей, однако сейчас самое важное – хорошо подготовиться к матчу с "Вильярреалом". Это будет настоящая битва, и мы сделаем всё, чтобы её выиграть", - цитирует Карвахаля официальный сайт "Реала".