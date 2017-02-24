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Мирча Луческу: на последних минутах нужно было играть намного проще

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги противостояния с «Андерлехтом», рассказал о единственном моменте соперника, состоянии Шатова и полной концентрации на чемпионате России.

— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

— В первую очередь поблагодарил за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.

— Что с Шатовым и почему он не сыграл?

— Он почувствовал вчера недомогание и обратился к доктору. Сегодня ему сделали МРТ, и оно показало определенные проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться и он мог вылететь на долгий период.

— С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

— Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.

— Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио?

— Если вы заметили, мы поменяли и Ивановича, и Эрнани. Я еще после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Состав, у которого лучше налажено взаимодействие друг с другом. Как показала игра, я был прав — футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочел такой состав. Непросто футболистам войти в модель команды, поэтому нужно определенное время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по максимуму.

— Вы всегда очень подробно разбираете моменты. Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?

— Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака, и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку, и так получилось, что с полумомента нам забили.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 00:28
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7
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№7 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 00:48) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Дешевый гол. Дважды позволили сопернику сыграть головой в штрафной площади, да и Лодыгин зачем-то дернулся влево - получил на противоходе.


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"Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" (с)
Регистрация: 25.06.2009
№6 Написал: vlees (Сегодня, 00:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У андерлехта в нападении играл дылда и понятно что в конце матча будут на него вешать,и мистер Плаческу вместо того чтобы выпустить Ивановича который хорошо играет на 2 этаже выпускает Мака,зачем?))
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 00:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Цитата: maradona72
Он про Спартак тут случаем не вякнул? А то у это старпера везде в РПЛ Спартак мерещился.

Думал скажет что проиграли потому что капитанская повязка перешла к дзюбе и андерлехт сразу забил))

Скоро весь хлеб отберет, и нечего будет ему ставить в упрек smirk Как так нет ничего о Спартаке и судьях... вот это номер satisfied
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:36) #
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online

Цитата: vlees
Думал скажет что проиграли потому что капитанская повязка перешла к дзюбе и андерлехт сразу забил))

Если бы завтра давал бы вью, то точно такое сказал бы. А так у него мозг старый, все не припомнит, и не все разу поймет что произошла. Ептыть, такой шок. Вести 3-0 и получить на 90-й минуте голешник, не каждый выдержит. Вон глянь, сколько огорченных еапльников у бомжей.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: vlees (Сегодня, 00:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Он про Спартак тут случаем не вякнул? А то у это старпера везде в РПЛ Спартак мерещился.

Думал скажет что проиграли потому что капитанская повязка перешла к дзюбе и андерлехт сразу забил))
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
КАМАЗ
И не слова про судью?
Регистрация: 23.01.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:29) #
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online

Он про Спартак тут случаем не вякнул? А то у это старпера везде в РПЛ Спартак мерещился.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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