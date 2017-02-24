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Мирча Луческу: на последних минутах нужно было играть намного проще
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги противостояния с «Андерлехтом», рассказал о единственном моменте соперника, состоянии Шатова и полной концентрации на чемпионате России.
— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?
— В первую очередь поблагодарил за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.
— Что с Шатовым и почему он не сыграл?
— Он почувствовал вчера недомогание и обратился к доктору. Сегодня ему сделали МРТ, и оно показало определенные проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться и он мог вылететь на долгий период.
— С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?
— Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.
— Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио?
— Если вы заметили, мы поменяли и Ивановича, и Эрнани. Я еще после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Состав, у которого лучше налажено взаимодействие друг с другом. Как показала игра, я был прав — футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочел такой состав. Непросто футболистам войти в модель команды, поэтому нужно определенное время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по максимуму.
— Вы всегда очень подробно разбираете моменты. Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?
— Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака, и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку, и так получилось, что с полумомента нам забили.
ФК "Зенит"
— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?
— В первую очередь поблагодарил за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.
— Что с Шатовым и почему он не сыграл?
— Он почувствовал вчера недомогание и обратился к доктору. Сегодня ему сделали МРТ, и оно показало определенные проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться и он мог вылететь на долгий период.
— С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?
— Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.
— Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио?
— Если вы заметили, мы поменяли и Ивановича, и Эрнани. Я еще после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Состав, у которого лучше налажено взаимодействие друг с другом. Как показала игра, я был прав — футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочел такой состав. Непросто футболистам войти в модель команды, поэтому нужно определенное время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по максимуму.
— Вы всегда очень подробно разбираете моменты. Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?
— Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака, и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку, и так получилось, что с полумомента нам забили.
ФК "Зенит"
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