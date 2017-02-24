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"Ростов" сыграл вничью со "Спартой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде добился ничьей со "Спартой" и пробился в следующую стадию турнира.

Лига Европы. 1/16 финала

Матч 1 - 0:4

"Спарта" П - "Ростов" - 1:1

Голы: Полоз, 16, Караваев, 88

"Спарта": Коубек, Нхамойнесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, (Гибш, 78), Чермак, Сачек, Юлиш, Пулкраб, (Шурал, 44).

"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат, (Терентьев, 77), Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.

Предупреждения: Нхамойнесу, 43, Калачев, 55, Шурал, 80, Ерохин, 84
Теги: Ростов Спарта
Сегодня, 00:56
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14
(1)
№14 Написал: Босх Россия (Сегодня, 02:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пивовед,
спасибо за поздравление.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Босх,
С победой, Семён !
Я тоже считаю, что Ростову сегодня не было необходимости рвать жилы на поле.
Матч в Ростове превратил ответку в формальность, и сегодняшняя задача для команды была
- просто явиться на матч
- отыграть без травм и ненужных карточек.

Думаю, даже уверен, в Спарте были такие же настроения.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Босх Россия (Сегодня, 01:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Все кто ругает Ростов- идиоты!
1. Зачем унижать Спарту?
2. Зачем создавать проблемы для двух тысяч ростовских юолельщиков после матча?

дело было сделано в Ростове. А сегодня разминка была.
И это было решение Курбана.
Поверьте, если бы он сказал-ДУШИТЬ ,то Спарту бы вынесли и сегодня. Но Курбан мудрее многих из людей на Земле.
не ругайте игроково Ростова.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Респект и уважуха Ростову..
И проходимого соперника в жеребьёвке !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 01:38) #
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а Спарта, то не хуже Андерлехта... а бюджет Ростова и Зенита?
Регистрация: 8.01.2017
№9 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Нельзя так было делать но с победой
Регистрация: 4.02.2011
№8 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Жаль,что второй тайм так расслабились.Радует,что хохлы в пролете
Регистрация: 5.06.2016
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бикеичу конечно не понравилось ,что во втором тайме валяли дурака на поле, но победителей не судят строго. Вот и Шахтер наверное покидает ЛЕ, теперь никаких ограничений не будет в жеребьевке.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 01:18) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: eva1961
Ростов играл на раслабоне. Так играть отвратительно. Я разочарован.

Согласен ! Надеюсь пиздюлинy получат от Бердыева . Он такой игры терпеть не будет . К Медведю вроде предъявить не чего .Все на раслобоне играли . Кроме Калача .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 01:13) #
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Ростов, с выходом в осьмушку! sunglasses
Регистрация: 25.06.2016
№4 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 01:03) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Ростов играл на раслабоне. Так играть отвратительно. Я разочарован.
Регистрация: 7.11.2012
№3 Написал: fsamat97 (Сегодня, 01:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Рубин»
Жалко что пропустили, но все равно молодцы!!!
Регистрация: 9.10.2016
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (2)

С Победой в противостоянии !

Гол красивый забили , второй тайм не зачёт...

Караваева срочно в сборную ! в клубы наши не стоит ... пусть в Европе играет
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: hrenobaza Альметьевск (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
красавцы!
Регистрация: 18.04.2016
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