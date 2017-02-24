"Ростов" сыграл вничью со "Спартой" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде добился ничьей со "Спартой" и пробился в следующую стадию турнира.



Лига Европы. 1/16 финала



Матч 1 - 0:4



"Спарта" П - "Ростов" - 1:1



Голы: Полоз, 16, Караваев, 88



"Спарта": Коубек, Нхамойнесу, Мазух, Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк, (Гибш, 78), Чермак, Сачек, Юлиш, Пулкраб, (Шурал, 44).



"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат, (Терентьев, 77), Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Бухаров, Полоз.



Предупреждения: Нхамойнесу, 43, Калачев, 55, Шурал, 80, Ерохин, 84