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"Тоттенхэм" вылетел из Лиги Европы, "Гент" проходит дальше

"Тоттенхэм Хотспур" сыграл вничью с "Гентом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 39-й минуте хавбек "шпор" Деле Алли получил прямую красную карточку.

Лига Европы. 1/16 финала

Матч 1 - 0:1

"Тоттенхэм" - "Гент" - 2:2

Голы: Эриксен, 10, Симон, 20, Ваньяма, 61, Пербе, 82

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис (Мин, 58), Вертонген, Алдервейрелд, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 75), Эриксен, Алли, Кейн

"Гент": Калинич, Гершон, Митрович, Жиго, Фоке, Кент, Эсити, Дежагере (Верстраэт, 56), Миличевич (Маттон, 46), Кулибали, Саймон (Пербе, 75)

Предупреждения: Дежагере, 23, , Кент, 26, Калинич, 45, Уолкер, 74, Верстраэт, 83

Удаления: Алли, 39
Теги: Тоттенхэм Гент
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