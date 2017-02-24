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"Лион" отправил семь мячей в ворота "АЗ Алкмар"

"Лион" на своем поле разгромил голландский АЗ "Алкмар" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала

Матч 1 - 4:1

"Лион" - "АЗ Алкмар" - 7:1

Голы: Фекир, 4, 27, 78, Корне, 17, Гарсия, 26, Дардер, 34, Ауе, 86, Диакаби, 89

"Лион": Антони Лопеш - Янга-Мбива, Морель, Рафаэл, Диакаби - Фекир, Ферри, Геззаль,(Ляказетт, 76), Дардер, Корне, (Ауа, 63), - Тузар, (Толиссо, 81).

"АЗ Алкмар": Крул - Влар, (Эйден, 46), Хапс, Йоханссон, Люккассен - Бель Хассани, Вюйтенс, Джаанбахш, (Сёнтьенс, 72), Ринстра, Гарсия - Фрайдей, (Вегхорст, 77).

Предупреждения: Гарсия, 45, Хапс, 60, Корне, 63, Жалле, 66.
Теги: Лион АЗ
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