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Александр Ерохин: даже в Праге наши фанаты были громче, чем болельщики "Спарты"
Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин прокомментировал ничью с пражской "Спартой" (1:1) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
"Считаю, что сегодня мы показали не очень удачную игру. ''Спарта'' качественно играла, несмотря на то что осталась вдесятером. Нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить еще один гол и укрепить преимущество. Вообще, отлично, что мы прошли дальше в еврокубках.
Мне рассказывали, что на ответную игру со ''Спартой'' приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают ''Ростов'' таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики "Спарты".
Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать результатов жеребьевки", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
"Считаю, что сегодня мы показали не очень удачную игру. ''Спарта'' качественно играла, несмотря на то что осталась вдесятером. Нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить еще один гол и укрепить преимущество. Вообще, отлично, что мы прошли дальше в еврокубках.
Мне рассказывали, что на ответную игру со ''Спартой'' приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают ''Ростов'' таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики "Спарты".
Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать результатов жеребьевки", - цитирует Ерохина "Чемпионат".
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