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Тимофей Калачев: думаю, что наша лучшая форма еще впереди

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачёв дал свой комментарий после матча с пражской "Спартой" (1:1).

"Эмоций осталось мало. Была тяжёлая игра на тяжёлом поле. Сегодня больше было борьбы, поскольку в таких условиях невозможно показывать красивый футбол. И мы старались, и "Спарта" старалась. Главное, что мы прошли дальше. Это большой успех для нас, нашего клуба, наших болельщиков.

Мы верим в Медведева, и он своей игрой доказал, что на данный момент может заменить Джанаева и неплохо это делает. Пусть и дальше продолжает в том же духе.

Мы выложились в этих играх, но думаю, что наша лучшая форма ещё впереди. Осталось очень много команд, и на этой стадии слабых уже нет, только сильнейшие. Будем ждать свой жребий, и надеюсь, что он для нас получится удачным", - цитирует Калачёва "Чемпионат".
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 03:14
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