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Паулу Фонсека: "Сельта" - большая команда, но сегодня мы проиграли команде арбитров

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался относительно поражения команды от "Сельты" (0:2) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. По итогам двух игр донецкая команда покинула турнир.

"Без всяких сомнений, "Сельта" - большая команда. Они сильно играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды - арбитров. Нас подвела не "Сельта", а именно команда арбитров.

Они поставили нам пенальти, который просто является позорищем. Я уже пересмотрел видео - никакого пенальти не было. А еще отменили наш совершенно чистый гол. Там офсайда не было на метр. Это просто позор!

Был открытый футбол. "Сельта" создавала моменты, мы создавали большое количество. Но повторяю: пенальти не было, наш гол был. Арбитры нас подвели. Мы вылетели из-за них. В эпизоде с пенальти должна быть желтая карточка сопернику. Арбитр уже хотел ее давать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю.

Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами. Следующая игра будет в воскресенье. Мы должны к нему подготовиться. Будем играть и побеждать", - цитирует Фонсеку "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 03:58
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