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Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак"

Спортивный директор чешской "Спарты" Радослав Ковач поделился мнением о российском защитнике команды 21-летнем Вячеславе Караваеве. Напомним, футболист является воспитанником ЦСКА.

"Он очень хороший игрок - много двигается, понимает игру. Тем более он еще и отличный парень, здесь его очень любят", - цитирует Ковача ТАСС.

"Есть только одна команда, в которую он может перейти, - московский "Спартак", - иронично ответил Ковач на вопрос, возможен ли переход Караваева в другой клуб в ближайшее время.
Теги: Караваев Спартак
Сегодня, 10:59
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17
(6)
№17 Написал: Директор (Сегодня, 12:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Тем временем нигерский спартак затарился очередным угольком laughing

Московский «Спартак» и чешский клуб «Карвина» подписали трансферный контракт о переходе в стан красно-белых 18-летнего форварда Сильвануса Нимели, сообщает официальный сайт московской команды.


Ну это уже явный перебор, а как же воспитанники собственной академии? Вот кони подписали контракты со игроками своей молодежки, а у Спартака хрен знает что творится.
Регистрация: 4.04.2016
№16 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Канада
Ибо над эмблемой собственного клуба видится всё его величие!

Вот леня и задумался, а в чем вяличие? Больше лярда зелени вложил в тушинскую ферму, а на выходе одни убытки и кличка "леонид безтрофеич".

Ты за Лёну не переживай,у него всё тип-топ.Есть Спартак,построил стадион и тушинское поле чудес.Всё будет...
Регистрация: 9.08.2015
№15 Написал: Канада (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Московский «Спартак» и чешский клуб «Карвина» подписали трансферный контракт о переходе в стан красно-белых 18-летнего форварда Сильвануса Нимели, сообщает официальный сайт московской команды. Его рост — 177 см, вес — 73 килограмм

http://s00.yaplakal.com/pics/
pics_preview/8/0/6/5768608.jp
g В После Лёни,появление данной мляди в составе этого мутного клуба,как необходимое.


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№14 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну да, ну да, больше же команд нету, жизнь крутится исключительно вокруг спартака.

Вам этого никогда не понять.Большие деньги на халяву портят не только людей.Всё у вас по расчёту...Ложат на вас даже ваши болельщики,например такие как Шнур.
Регистрация: 9.08.2015
№13 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:41) #
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online

Цитата: Канада
Ибо над эмблемой собственного клуба видится всё его величие!

Вот леня и задумался, а в чем вяличие? Больше лярда зелени вложил в тушинскую ферму, а на выходе одни убытки и кличка "леонид безтрофеич".
Регистрация: 15.05.2015
№12 Написал: -Ritter- (Сегодня, 12:40) #
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Канада
недоразумения!

Тем временем нигерский спартак затарился очередным угольком laughing

Московский «Спартак» и чешский клуб «Карвина» подписали трансферный контракт о переходе в стан красно-белых 18-летнего форварда Сильвануса Нимели, сообщает официальный сайт московской команды. Его рост — 177 см, вес — 73 килограмм.
Регистрация: 22.01.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну да, ну да, больше же команд нету, жизнь крутится исключительно вокруг спартака.

Цитата: Смотрящий
иронично ответил Ковач

Это так показалось журналисту, а вот Ковач наверняка говорил со знанием дела.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Канада (Сегодня, 12:21) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Сегодню ночью Федуна спасли от суицида. От зависти хотел повеситься, когда узнал сколько титулов у ЦСКА
Да Лёня обоссался от смеха!Ибо над эмблемой собственного клуба видится всё его величие! Это вам не некоторые бомже-конские недоразумения!


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:14) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Смотрящий
иронично ответил Ковач

Если серьезно, Цыган должен был его брать вместо Ивановича.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: Сибирячок
сдохнут от зависти.

Сегодню ночью Федуна спасли от суицида. От зависти хотел повеситься, когда узнал сколько титулов у ЦСКА за время президенства Гинера и сравнил с мясными титулами за время его президенства.
Регистрация: 15.05.2015
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Только мне кажется, что в ответе Ковача (Вова, привет!), никто не заметил слова "иронично"?

иронично ответил Ковач


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:48) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Надо не жалеть денег Федуну на Каравая. А Ковач посодействует. А ослы сдохнут от зависти.

Тигиева уже взяли, Караваев пускай в Спарте пылит. Уровень чехов сейчас середняк нашего чемпионата не стоит переоценивать парня
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Канада (Сегодня, 11:39) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
тунца лососнуть конского
Там скорее кунка была,имени Леонида С.


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№4 Написал: -Ritter- (Сегодня, 11:30) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ковач может иронично, на пару со спартачком тунца лососнуть конского laughing

Цитата: Сибирячок
А ослы сдохнут от зависти

только такие как ты
Регистрация: 22.01.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:27) #
  • -11
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Каравай вчера очень понравился. Гинер просто лопух вместе со Слуцкером. Надо не жалеть денег Федуну на Каравая. А Ковач посодействует. А ослы сдохнут от зависти.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (4)

Игорь Казьмин,
Вопрос кто был прентиндентом на него!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (9)

Спартак больше предложил?Думаю парню нужно смотреть дальше на Запад,перспективы у него большие.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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