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Матч "Тоттенхэма" и "Гента" установил рекорд посещаемости Лиги Европы

Матч "Тоттенхэма" и "Гента" в 1/16 финала собрал на трибунах "Уэмбли" 80465 болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости Лиги Европы УЕФА.

Предыдущий рекорд был установлен на матче "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" в прошлом сезоне - 75 180 болельщиков.

В пятерку лучших матчей по посещаемости входит три поединка с участием "МЮ". Ранее в этом сезоне на "Олд Траффорд" был установлен рекорд посещаемости группового этапа турнира. За матчем третьего тура между "МЮ" и "Фенербахче" (4:1) наблюдали 73 063 болельщика.

УЕФА
Теги: Тоттенхэм Гент
Сегодня, 11:47
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