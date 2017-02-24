СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поставил ультиматум руководству после конфликта с защитником туринцев Леонардо Бонуччи, сообщает La Gazzetta dello Sport.Утверждается, что словесная перепалка тренера и игрока началась во время матча серии А с "Палермо" в прошлую пятницу, и продолжилась уже в раздевалке, где оппоненты перешли от слов к более осязаемым "аргументам". Игрокам пришлось разнимать драку.Вечером того же дня Аллегри на встрече с генеральным директором клуба Беппе Мароттой потребовал наказания для Бонуччи, добавив, что в готов написать заявление, если руководство встанет на сторону футболиста.Как сообщается, на этом конфликт исчерпан не был – новая стычка случилась на тренировке на базе на глазах у Маротты и директора клуба Павла Недведа. По версии СМИ, руководство клуба хотело оштрафовать обоих участников конфликта, но из-за ультиматума Аллегри был наказан только Бонуччи.В результате защитник оказался вне заявки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским "Порто" в среду и наблюдал за игрой на трибуне.