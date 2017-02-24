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14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (1)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (4)
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Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (8)
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Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (22)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поставил ультиматум руководству после конфликта с защитником туринцев Леонардо Бонуччи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что словесная перепалка тренера и игрока началась во время матча серии А с "Палермо" в прошлую пятницу, и продолжилась уже в раздевалке, где оппоненты перешли от слов к более осязаемым "аргументам". Игрокам пришлось разнимать драку.
Вечером того же дня Аллегри на встрече с генеральным директором клуба Беппе Мароттой потребовал наказания для Бонуччи, добавив, что в готов написать заявление, если руководство встанет на сторону футболиста.
Как сообщается, на этом конфликт исчерпан не был – новая стычка случилась на тренировке на базе на глазах у Маротты и директора клуба Павла Недведа. По версии СМИ, руководство клуба хотело оштрафовать обоих участников конфликта, но из-за ультиматума Аллегри был наказан только Бонуччи.
В результате защитник оказался вне заявки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским "Порто" в среду и наблюдал за игрой на трибуне.
Р-Спорт
Утверждается, что словесная перепалка тренера и игрока началась во время матча серии А с "Палермо" в прошлую пятницу, и продолжилась уже в раздевалке, где оппоненты перешли от слов к более осязаемым "аргументам". Игрокам пришлось разнимать драку.
Вечером того же дня Аллегри на встрече с генеральным директором клуба Беппе Мароттой потребовал наказания для Бонуччи, добавив, что в готов написать заявление, если руководство встанет на сторону футболиста.
Как сообщается, на этом конфликт исчерпан не был – новая стычка случилась на тренировке на базе на глазах у Маротты и директора клуба Павла Недведа. По версии СМИ, руководство клуба хотело оштрафовать обоих участников конфликта, но из-за ультиматума Аллегри был наказан только Бонуччи.
В результате защитник оказался вне заявки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским "Порто" в среду и наблюдал за игрой на трибуне.
Р-Спорт
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