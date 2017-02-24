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16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
"Ростов" - "МЮ", "Сельта" - "Краснодар" и все пары 1/8 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне сегодня проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка будет открытой – не будет сеяных команд и не будет разведения по разным парам представителей одной ассоциации.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы: "Ростов", "Краснодар" (Россия), АПОЭЛ (Кипр), "Андерлехт" (Бельгия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия).
Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта.
Итак, жеребьевка стартовала:
"Сельта" - "Краснодар"
АПОЭЛ - "Андерлехт"
"Шальке" - "Боруссия" М
"Лион" - "Рома"
"Ростов" - "Манчестер Юнайтед"
"Олимпиакос" - "Бешикташ"
"Гент" - "Генк"
"Копенгаген" - "Аякс"
Жеребьевка будет открытой – не будет сеяных команд и не будет разведения по разным парам представителей одной ассоциации.
Все участники 1/8 финала Лиги Европы: "Ростов", "Краснодар" (Россия), АПОЭЛ (Кипр), "Андерлехт" (Бельгия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия).
Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта.
Итак, жеребьевка стартовала:
"Сельта" - "Краснодар"
АПОЭЛ - "Андерлехт"
"Шальке" - "Боруссия" М
"Лион" - "Рома"
"Ростов" - "Манчестер Юнайтед"
"Олимпиакос" - "Бешикташ"
"Гент" - "Генк"
"Копенгаген" - "Аякс"
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