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"Ростов" - "МЮ", "Сельта" - "Краснодар" и все пары 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне сегодня проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка будет открытой – не будет сеяных команд и не будет разведения по разным парам представителей одной ассоциации.








Все участники 1/8 финала Лиги Европы: "Ростов", "Краснодар" (Россия), АПОЭЛ (Кипр), "Андерлехт" (Бельгия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Генк" (Бельгия), "Гент" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Рома" (Италия), "Сельта" (Испания), "Шальке-04" (Германия).

Матчи этого раунда турнира пройдут 9 и 16 марта.

Итак, жеребьевка стартовала:

"Сельта" - "Краснодар"

АПОЭЛ - "Андерлехт"

"Шальке" - "Боруссия" М

"Лион" - "Рома"

"Ростов" - "Манчестер Юнайтед"

"Олимпиакос" - "Бешикташ"

"Гент" - "Генк"

"Копенгаген" - "Аякс"

Сегодня, 15:03
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(3)
№9 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Хочется,чтобы "Апоэль"кипрский дернул "Андерлехт", потому что те заняли не свое место. "Зенит" в разы сильнее,но цыган,подписав выгодный контракт забил на команду. Хоть и не люблю я Шалимова,но думаю,что Краснодар пройдет "Сельту",а вот "Ростову" нужно постараться,чтобы пройти "Манчестер",хотя Бердыев это уже половина успеха.
Регистрация: 20.02.2013
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Повезло Зине что она не прошла бельгийцев, старый добрый Апоэл нагнул бы ее еще разок по старой памяти laughing
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Если Бердыев нокаутирует Мю это будет эпично.И ведь могут своей тактикой.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:15) #
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Уффф

Блинннн
Регистрация: 17.06.2016
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 15:10) #
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А Андерлехт тоже вылетел??


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хотелось бы Рому и Боруссию М
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 15:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
РОМА
Регистрация: 28.12.2009
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:07) #
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Сельта и Копенгаген
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
пусть будет МЮ. их еще Ростов не драл.
Регистрация: 14.03.2010
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