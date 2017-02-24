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"Селтик" получил штраф от УЕФА за поведение фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал шотландский "Селтик" на €19 тысяч за поведение болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Игра состоялась 6 декабря. Сообщается, что штраф наложен за то, что фанаты "кельтов" бросали на поле файеры.

УЕФА
Теги: Селтик
Сегодня, 15:36
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