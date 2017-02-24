"Селтик" получил штраф от УЕФА за поведение фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал шотландский "Селтик" на €19 тысяч за поведение болельщиков во время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".Игра состоялась 6 декабря. Сообщается, что штраф наложен за то, что фанаты "кельтов" бросали на поле файеры.