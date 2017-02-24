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Александр Кержаков: хотел бы остаться в структуре "Зенита", есть много идей

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что хотел бы остаться в структуре клуба по завершении карьеры игрока.

"У меня нет мыслей о смене клуба. Мне хотелось бы закончить карьеру в "Зените" в тот момент, когда увижу, что буду не нужен команде.

После этого мне хотелось бы остаться в структуре клуба и работать там, ведь это мой родной клуб. У меня есть много идей, что можно поменять и изменить в лучшую сторону", - цитирует 34-летнего футболиста ТАСС.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 15:42
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№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile Балабол,балабол и балабол балаболов(ББББ)
Регистрация: 20.10.2011
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