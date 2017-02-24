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16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростов" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (5)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (9)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (24)
Александр Кержаков: хотел бы остаться в структуре "Зенита", есть много идей
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что хотел бы остаться в структуре клуба по завершении карьеры игрока.
"У меня нет мыслей о смене клуба. Мне хотелось бы закончить карьеру в "Зените" в тот момент, когда увижу, что буду не нужен команде.
После этого мне хотелось бы остаться в структуре клуба и работать там, ведь это мой родной клуб. У меня есть много идей, что можно поменять и изменить в лучшую сторону", - цитирует 34-летнего футболиста ТАСС.
"У меня нет мыслей о смене клуба. Мне хотелось бы закончить карьеру в "Зените" в тот момент, когда увижу, что буду не нужен команде.
После этого мне хотелось бы остаться в структуре клуба и работать там, ведь это мой родной клуб. У меня есть много идей, что можно поменять и изменить в лучшую сторону", - цитирует 34-летнего футболиста ТАСС.
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