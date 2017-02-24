Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных

Экс-нападающий "Динамо" (Киев), "Ростсельмаша", "Ротора", "Шинника" и сборной России Алексей Герасименко, в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Европы, оценил шансы "Краснодар" и "Ростова" на продолжение борьбы, а также высказался о сложностях подготовки к старту в феврале.- Ну… самое главное тут что «Манчестер Юнайтед» приедет в Ростов-на-Дону. Вполне может быть, что подобное случится один раз, и больше такого не будет никогда. Это самое важное.Другой момент в том, что я бы в этой ситуации не ставил на «Манчестер» как на безоговорного лидера. Да, красные дьяволы тут фавориты, но, с другой стороны – «Ростов» показал насколько собрано они играют в обороне, и при этом ещё и забивают. Я бы сказал что тут шансы команд 60 на 40 в пользу англичан, только лишь потому, у «Манчестера» футболисты индивидуально посильнее.А когда смотришь на командные действия «Ростова» в последних матчах – всё просто супер.- Такого, наверное, никто не мог себе представить. Но, как говорится, мечты сбываются!- Тут, на мой взгляд, 50 на 50. По большому счёту что «Сельта» играют в схожий футбол. Что «Сельта» действует в атакующей манере, что «Краснодар». При этом «Краснодар», в последнее время, конечно-же несколько меньше концентрировался в атаку, и чуть больше сместил акцент на оборону.Но «Краснодар» любит атаковать, а уж «Сельта» тем более: в национальном чемпионате эта команда много и пропускает и забивает – на текущий момент по 36 мячей. Это говорит о том, что команда часто бежит вперёд, порой даже не думая об обороне. Когда смотришь на «Сельту», то они просто несутся вперед атаковать и забивать. Порой несмотря даже на то, что будет у них сзади.И это на руку «Краснодару», который любит проводить быстрые атаки. Встреча будет крайне интересна тем, что постоянные атаки будут что в одну что в другую сторону.- Вы знаете, сейчас сложно обсуждать то, как будет выглядеть в этом году «Краснодар». Мне не очень понравилась игра «Краснодара» с «Фенербахче». Пока что нет цельной игры, компактности, которую мы видим у того-же «Ростова».На нынешней стадии, лично для меня «Ростов» это некий показатель в плане обороны и атаки. Можно даже сказать, что в ответном матче в стиле «Ростова» сыграл и «Зенит»: да, в конце матча им не повезло, но всё остальное время они здорово как оборонялись, так и выбегали в атаку.У «Краснодара» же сейчас цельной игры пока нет. Всё идёт как-то кусками, много сумбурности. Плюс, у них добавились два новых футболиста – пока-что сложно будет сказать как они будут выглядеть на поле.По последним двум матчам «Краснодар» мне не особо понравился, но они молодцы что прошли дальше.- А какое тут форсирование может быть? О «форсировании подготовки» нужно давно забыть. «Ростов» наглядно показал, что они здорово подготовились, и хорошо выглядели функционально. А все разговоры про то, что у нас бывает футбол «весенний» либо «осенний» - всё это, как говорится, для бедных.В мою бытность, когда я играл в «Динамо» Киев (под руководством Валерия Лобановского – прим. ред.), таких разговоров в принципе не было. 2 января мы уже побежали и готовились, поскольку знали что в феврале у нас игры. Вот и вся «магия».Тоже самое можно сказать о «Краснодаре» в прошлом году: команда поздно вышла из зимнего отпуска, и плохо выглядела в матчах со «Спартой». Чтобы выглядеть хорошо нужно хорошо готовиться. Месяц-полтора для этого «за глаза».