Ларс Штиндль: это был особенный вечер для меня и для всей команды

Капитан и полузащитник "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Ларс Штиндль поделился своими эмоциями после первого хет-трика в карьере в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фиорентины" (4:2).



"Это был особенный вечер для меня и для всей команды. Мы гордимся тем, что вышли в следующую стадию турнира. Нам пришлось отыгрываться после поражения в первой встрече со счетом 0:1, что было непросто. Мы заслужили выход в следующий круг и посвящаем эту победу болельщикам", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.