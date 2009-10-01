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Мирча Луческу: я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, что после вылета из Лиги Европы не спал всю ночь. Напомним, вчера питерцы обыграли "Андерлехт", но по сумме двух матчей не смогли пройти дальше.

"Я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось. Какие ошибки были допущены… Не понимаю, как так получилось. Ведь мы вели со счётом 3:0, а соперник уже был разбит.

После матча я поздравил игроков в раздевалке с тем, что им удалось отыграть два мяча, пропущенных в первой игре, и призвал сосредоточиться на чемпионате", - приводит слова Луческу румынский журналист Даниел Нану на своем сайте.
Теги: Луческу Зенит Андерлехт
Сегодня, 19:00
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27
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№27 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
еще один лишний праздник в стране,вот собственно что случилось)

На 89 минуте , при счёте 3:0 и при дифирамбах Гены , вслух произношу : сейчас мертвый Андерлехт , забьёт и все пойдут спать . Подача и ... 3:1 . Моя подбегает , подставляет лодонь...: Поздравляю! ... И я понял: праздник состоялся...
Регистрация: 10.01.2014
№26 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: nami-sv

Смешны твои нелепые оправдания

Перед тобой что ли оправдываться, дб, мне за свою команду не стыдно, это не оттянувший вас АЕК.

У тебя своя команда? flushed Так вот ты какой на самом деле...
Регистрация: 9.08.2015
№25 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще один лишний праздник в стране,вот собственно что случилось)
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Более слабого тренера в Зените не было!Это как же надо читать игру,чтобы снять с игры лучшего игрока Данни и выпустить Мака???Почему играл самый бесполезный игрок Зенита Кокорин???Это было понятно любому болельщику,что после выхода на поле высокого игрока Андерлехт будет накидывать мячи в штрафную,что и произошло!Но тренер был слеп!!!На мыло бы тебя тренеришка!
Регистрация: 2.04.2012
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Colambous
Одно и тоже.Тебе еще не надоело.Недалекий какой-то.

Ты бы почитал Блессинга и задал ему этот вопрос. Но ты же никуя этого не сделаешь, ибо вы из одного теста сделаны. Из фекального. Спроси у него, не надоело ли этому чмошнику печатать день и ночь однообразную тягомотину? Хотя, может быть он в последнее время разнообразил своё говнецо, но, судя по вечному тусклому цвету его высеров , не разнообразил. Так спроси. Или очко играет? Если есть яйца, то спросишь здесь и сейчас. Но их нет у тебя, безяйковый.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: nami-sv
Цитата: maradona72
Цитата: nami-sv
Решил по-лёгкому срубить бабла и на покой?

Так именно он это и делает! Ему срать на этот Зенит.

Серьёзно?Даже это лицо цыганской национальности?Не ожидал!Одна сплошная диарея...

Цитата: Blessing
не спал всю ночь

Не только ты, свиньи тоже, одни от радости, другие с горя, хотели на чужих костях подольше в чемпе поиграть, теперь обломилось, это удар для подружки грозного АЕКа.

Смешны твои нелепые оправдания.В прошлом сезоне ваш ранний вылет напугал только вас.Так что не утешай себя и готовься к маю.

Сейчас включаю интернет и вслух произношу : Цыган , не спал всю ночь. А моя блонда вторит мне : а его, что, его ещё не уволили после вчерашнего? А вообще пусть - работает ... В футболе шарит больше, чем я ... Воспитываем ...

smile Умница.
Регистрация: 9.08.2015
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что невероятного случилось??? Разве кто то сомневался в том что Андерлехт обязательно один Зине засунет? Это было очевидно, нужно было забивать 4 как минимум. Все абсолютно по делу, никаких сюрпризов не произошло
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Прочитав эту ветку...откуда пля в стране быть футболу с таким населением понятиями людей из 16 века...тундра,пля темнота..
Регистрация: 17.03.2008
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:50) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv

Смешны твои нелепые оправдания

Перед тобой что ли оправдываться, дб, мне за свою команду не стыдно, это не оттянувший вас АЕК.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Цитата: maradona72
Цитата: nami-sv
Решил по-лёгкому срубить бабла и на покой?

Так именно он это и делает! Ему срать на этот Зенит.

Серьёзно?Даже это лицо цыганской национальности?Не ожидал!Одна сплошная диарея...

Цитата: Blessing
не спал всю ночь

Не только ты, свиньи тоже, одни от радости, другие с горя, хотели на чужих костях подольше в чемпе поиграть, теперь обломилось, это удар для подружки грозного АЕКа.

Смешны твои нелепые оправдания.В прошлом сезоне ваш ранний вылет напугал только вас.Так что не утешай себя и готовься к маю.

Сейчас включаю интернет и вслух произношу : Цыган , не спал всю ночь. А моя блонда вторит мне : а его, что, его ещё не уволили после вчерашнего? А вообще пусть - работает ... В футболе шарит больше, чем я ... Воспитываем ...
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:43) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: nami-sv
Решил по-лёгкому срубить бабла и на покой?

Так именно он это и делает! Ему срать на этот Зенит.

Серьёзно?Даже это лицо цыганской национальности?Не ожидал!Одна сплошная диарея...

Цитата: Blessing
не спал всю ночь

Не только ты, свиньи тоже, одни от радости, другие с горя, хотели на чужих костях подольше в чемпе поиграть, теперь обломилось, это удар для подружки грозного АЕКа.

Смешны твои нелепые оправдания.В прошлом сезоне ваш ранний вылет напугал только вас.Так что не утешай себя и готовься к маю.
Регистрация: 9.08.2015
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:32) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
не спал всю ночь

Не только ты, свиньи тоже, одни от радости, другие с горя, хотели на чужих костях подольше в чемпе поиграть, теперь обломилось, это удар для подружки грозного АЕКа.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 19:27) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какая печаль, что цыган не спал...., а то что тысячам болельщикам испортил праздник, да и #уй с ним, дебил б#ять...
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:27) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: nami-sv
Решил по-лёгкому срубить бабла и на покой?

Так именно он это и делает! Ему срать на этот Зенит.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Потому что надо не Мака выпускать, а Ломбертса, Ивановича и Эрнани, людей умеющих играть головой

Это правильно, но для этого и тренер должен уметь это ("играть головой") делать.
Регистрация: 29.11.2014
№12 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Ну, удачи вам в финале Лиги Европы.

Одно и тоже.Тебе еще не надоело.Недалекий какой-то.
Регистрация: 24.11.2016
№11 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:24) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Всю ночь наверно считал сколько денег получил за разрыв контракта,а так думаю многие не спали,великолепный праздник для всех Россиян устроил Андерлехт,особенно радовались бедные бабушки в деревнях куда воришка Миллер не может провести газ(

Диагноз - ИДИОТ!!!
Регистрация: 29.11.2014
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Всю ночь наверно считал сколько денег получил за разрыв контракта,а так думаю многие не спали,великолепный праздник для всех Россиян устроил Андерлехт,особенно радовались бедные бабушки в деревнях куда воришка Миллер не может провести газ(

Половина европейской части России без газа,смотрит эту рекламу "народного достояния" и плюётся.За Уральским хребтом люди ещё суровее.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
как произошло, как произошло.....после 3 мяча надо было еще одного опорника выпускать да и еще одного цз было выпустить не зазорно! выбивать подальше, а не продолжать в атаку играть. Луческу или дурака включает или возраст все таки берет свое(((

надо было второго вратаря как полевого выпускать....и смешно и плакать хочется....
Регистрация: 13.02.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:17) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, удачи вам в финале Лиги Европы.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рыдал так,что в Румынии слышно было?У тебя,цыган,впереди много бессонных голубо-белых ночей.Думал будет как при Ахметове в Шахтёре?Решил по-лёгкому срубить бабла и на покой?
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (6)

А после первой игры спал? Вчера-то ещё играли прилично, а вот апосля первой....
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Слабуху дали..не до давили..Бельгийцы и воспользовались..А по большому счету в первой игре нужно было забивать, моменты были..Не оставлять на потом..Достались бы сейчас киприоты..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 19:08) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всю ночь наверно считал сколько денег получил за разрыв контракта,а так думаю многие не спали,великолепный праздник для всех Россиян устроил Андерлехт,особенно радовались бедные бабушки в деревнях куда воришка Миллер не может провести газ(
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
как произошло, как произошло.....после 3 мяча надо было еще одного опорника выпускать да и еще одного цз было выпустить не зазорно! выбивать подальше, а не продолжать в атаку играть. Луческу или дурака включает или возраст все таки берет свое(((
Регистрация: 10.07.2009
№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
smile тебе старый уже ночью положено спать так что завязывай с большим футболом
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что надо не Мака выпускать, а Ломбертса, Ивановича и Эрнани, людей умеющих играть головой


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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