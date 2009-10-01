Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Мирча Луческу: я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, что после вылета из Лиги Европы не спал всю ночь. Напомним, вчера питерцы обыграли "Андерлехт", но по сумме двух матчей не смогли пройти дальше.
"Я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось. Какие ошибки были допущены… Не понимаю, как так получилось. Ведь мы вели со счётом 3:0, а соперник уже был разбит.
После матча я поздравил игроков в раздевалке с тем, что им удалось отыграть два мяча, пропущенных в первой игре, и призвал сосредоточиться на чемпионате", - приводит слова Луческу румынский журналист Даниел Нану на своем сайте.
"Я не спал всю ночь. Невероятно, что такое случилось. Какие ошибки были допущены… Не понимаю, как так получилось. Ведь мы вели со счётом 3:0, а соперник уже был разбит.
После матча я поздравил игроков в раздевалке с тем, что им удалось отыграть два мяча, пропущенных в первой игре, и призвал сосредоточиться на чемпионате", - приводит слова Луческу румынский журналист Даниел Нану на своем сайте.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.