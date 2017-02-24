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Кубок ФНЛ. "Енисей" занял третье место

"Енисей" обыграл "Мордовию" в матче за третье место Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ-2017.

Кипр.

Матч за 3-е место.

"Енисей" (Красноярск) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (1:0).

Гол: Камешс, 15 (1:0).
Теги: Енисей Мордовия
Сегодня, 19:33
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