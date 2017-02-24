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Клаудио Раньери: моя мечта умерла

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери опубликовал прощальное письмо, в котором рассказал об уходе из английского клуба.

"Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, когда мы стали чемпионами Англии, всё, о чём я мечтал, — это вечная работа с моим любимым "Лестером". Увы, этому не суждено было случиться. Хотел бы поблагодарить свою супругу и всю мою семью за постоянную поддержку во время моего пребывания в "Лестере". Спасибо Паоло и Андреа, которые оказывали мне помощь. Спасибо Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом.

Огромная благодарность клубу. Это был потрясающий опыт, который я всегда буду хранить в памяти. Спасибо журналистам, которые освещали чудеснейшую историю в футболе. От всего сердца благодарю каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров, всех, кто был рядом и стал частью наших достижений. Отдельно благодарю наших болельщиков, с которыми мы подружились с первого дня, которые относились ко мне с теплотой, и я тоже вас люблю. Никто не сможет отнять у нас то, что мы вместе достигли. Надеюсь, вы вместе со мной будете постоянно вспоминать об этом и улыбаться. Это было замечательное, счастливое время, которое я никогда не забуду. Для меня было удовольствием и гордостью стать чемпионом со всеми вами. Ваш Клаудио Раньери", - написал итальянец.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 21:26
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4
(4)
№4 Написал: tuner (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Odyssey

online
Болеет за:
«Зенит»


мне кажется Лестер совершает большую ошибку

Точняк. Вот возьмёт и 1:0 выиграет в ответке - и это четвертьфинал. Успех ведь!
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Человек старой европейской школы и культуры. Прекрасное письмо.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
мне кажется Лестер совершает большую ошибку
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (2)

прямо прощальное письмо самоубийцы... anguished
Регистрация: 20.03.2016
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