Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Матч между "Уралом" и "Амкаром" может пройти в Тюмени

Матч 18-го тура РФПЛ между "Уралом" и "Амкаром" может пройти в Тюмени.

"Матч может пройти в Тюмени, именно тюменская арена заявлена у "Урала" резервной. Играть в манеже нельзя, поскольку для проведения матчей РФПЛ необходим стадион минимум первой категории", - сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Встреча команд должна состоятся 5 марта. Ранее РФС уже перенес матч 1/4 финала Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром" в Краснодар.

Р-Спорт
Теги: Урал
Сегодня, 09:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.