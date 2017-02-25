И.о. наставника "Лестера": у Клаудио Раньери не было проблем с игроками

Исполняющий обязанности наставника "Лестера" Крэйг Шекспир заявил, что игроки команды не инициировали отставку Клаудио Раньери.



"В команде было недовольство из-за плохих результатов, но контакт с раздевалкой Раньери не терял. Сейчас много домыслов в СМИ, но у нас не было проблем с игроками.



Конечно, жаль, что Раньери потерял работу. Мои отношения с ним всегда были прекрасными. Вчера мы общались, и он поблагодарил меня за поддержку", - цитирует Шекспира BBC.