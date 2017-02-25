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Алексей Игонин: в матче с ЦСКА "Зенит" будет фаворитом

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

- Готов ли "Зенит" к возобновлению чемпионата России?

- Если "Зенит" будет выглядеть так же, как в четверг на "Петровском", то да, готов. Но если это был лишь эмоциональный всплеск и истинный "Зенит" мы увидели в Брюсселе, то проблемы неизбежны.

Кто фаворит в игре ЦСКА - "Зенит"? Скорее всего "Зенит", поскольку петербуржцы получили необходимый игровой тонус. На мой взгляд, на сегодняшний день у "Зенита" больший запас прочности. Вопрос в том, как правильно воспользоваться этим преимуществом, - цитирует Игонина "Спорт день за днем".
Теги: ЦСКА Зенит Игонин
Сегодня, 13:20
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(1)
№19 Написал: alx64 (Сегодня, 14:31) #
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online

зенит отсосет!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:30) #
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online

Цитата: SPV
Думаю они окончательно отцепят ослят от пустых надежд и разговоров

Рано отцеплять ослов. Они играют дома.

Допустим Спартак проиграет Краснодару, а ослы выиграют у зины, представляешь что начнется на верней части турнирной таблицы?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Ничейку сгоняют 100 пудово.

Хорошо бы было , но не верю, Зенит явно сильнее во всех линиях кроме вратарской, плюс злые будут после еврофиаско. Думаю они окончательно отцепят ослят от пустых надежд и разговоров и дадут им сосредоточиться на борьбе за третье место
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:14) #
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online

Ничейку сгоняют 100 пудово.

Ну а Великим нужно спокойно, на классе, обыгрывать задиристых провинциальных бычар.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:12) #
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Вот удивляюсь я количеству mудаков на этом сайте. golden Axe (Сегодня, 14:03) рассказал человеку, как поменять в профиле название клуба, за который болеешь. А ему за это какой-то mудак минус поставил. За что минус? Накуй вообще вводили эту опцию с репутацией? Чтобы привлечь на сайт побольше mудаков?
Регистрация: 7.03.2016
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Начало чемпионата.., шансы 50 на 50, однако....
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ачуда
Зенит проиграет контраатакующему автобусу коней.

Шикарно сказано.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Кто подскажет, как поменять команду, за которую болею: я болею за ЦСКА, а не за "Спартак"?

Зайди в профиль и отредактируй
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: interested (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неважно, кто БУДЕТ фаворитом, важно, кто СТАНЕТ. Предсказания - это провокация.
Регистрация: 18.10.2013
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Кто подскажет, как поменять команду, за которую болею: я болею за ЦСКА, а не за "Спартак"?

Приветствую,зайди в свой профиль,далее нажми редактировать профиль и в настройках поменяй.
Регистрация: 1.02.2017
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:02) #
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Формально да. А как там оно окажется на самом деле, поглядим. Это Слуцкий ссал зени. А теперь у нас нессущий Ганчаренко.
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Цитата: sparwik53
в первых турах трудно предсказать победителя во всех матчах.

Про Ионова могу сказать лишь одно: где бы он не играл, он всегда чужая корова в твоём стаде
Кто подскажет, как поменять команду, за которую болею: я болею за ЦСКА, а не за "Спартак"?

Максим, о чем это ты, перечитай свой труд.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
ачуда,
Прошу прощения, с фамилией ошибся. Последствия праздников.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: ачуда (Сегодня, 13:58) #
  • -2
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Вторая игра с Андерлехтом была суматошно-навальной, бомжи не готовы к продолжению сезона как бы не хотелось болельщикам, Зенит проиграет контраатакующему автобусу коней.
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:49) #
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Болеет за:
ЦСКА


Цитата: Максим I
Цитата: sparwik53
в первых турах трудно предсказать победителя во всех матчах.

Про Ионова могу сказать лишь одно: где бы он не играл, он всегда чужая корова в твоём стаде
Кто подскажет, как поменять команду, за которую болею: я болею за ЦСКА, а не за "Спартак"?

А при чем тут Ионов?
Регистрация: 12.02.2014
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
с Андерлехтом тоже были фаворитами)
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
в первых турах трудно предсказать победителя во всех матчах.

Про Ионова могу сказать лишь одно: где бы он не играл, он всегда чужая корова в твоём стаде
Кто подскажет, как поменять команду, за которую болею: я болею за ЦСКА, а не за "Спартак"?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в первых турах трудно предсказать победителя во всех матчах.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Хоть честно...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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