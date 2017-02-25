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Илья Геркус: агенты Миранчука не смогли договориться с "Рубином"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, почему полузащитник Алексей Миранчук остался в составе железнодорожников.

"Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с "Рубином", а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты.

У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Миранчук Локомотив Геркус
Сегодня, 13:42
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№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не будут освистывать...... Как знать.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
После таких движений в трансферное окно, Миранчука не будут освистывать, если он будет забивать в каждом матче и феерить на поле - должен же он свои финансовые желания подтвердить делом. Иначе нафиг не надо таких держать в команде - пусть играют те, кто хочет играть за команду
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:15) #
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Агентов надо вешать за яйца, а умственно-недоразвитых футболеров, которые им подчиняются, пороть для вразумления.
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:05) #
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Но репутацию себе подмочил.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Агенты не договорились с Рубином, Зенитом ,Спартаком, Краснодаром.... и несколькими другими клубами".
Регистрация: 20.03.2014
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