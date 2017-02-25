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Илья Геркус: агенты Миранчука не смогли договориться с "Рубином"
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, почему полузащитник Алексей Миранчук остался в составе железнодорожников.
"Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с "Рубином", а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты.
У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований", - цитирует Геркуса ТАСС.
"Что касается Миранчука, то мы согласовали его трансфер с "Рубином", а договориться об условиях личного контракта с казанским клубом не смогли его агенты.
У меня нет опасений, что в связи с этой историей болельщики будут травить Алексея или подвергать его обструкции. Несмотря на все эту эпопею, Миранчук на протяжении всего времени профессионально относился к своим обязанностям, тренировался наравне со всеми и не снижал к себе требований", - цитирует Геркуса ТАСС.
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