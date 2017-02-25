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12:28
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
12:22
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
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10:39
Андрей Канчельскис: "Манчестер Юнайтед" поймет, что такое играть против организованной команды (3)
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02:58
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Юрий Семин: мы смогли договориться с Ари, это отличное усиление
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал приход в команду бразильского нападающего Ари.
"Трансфер Ари состоялся в последний момент. Он игрок квалифицированный и не нуждается в рекомендациях. Он работал в "Краснодаре" и прошел всю предсезонную тренировочную работу.
Мы смогли с ним договорится, и это отличное усиление. Не знаю, сможет ли он принять участие в матче против "Краснодара". Есть вероятность, что не сможет", - цитирует Семина "Чемпионат".
"Трансфер Ари состоялся в последний момент. Он игрок квалифицированный и не нуждается в рекомендациях. Он работал в "Краснодаре" и прошел всю предсезонную тренировочную работу.
Мы смогли с ним договорится, и это отличное усиление. Не знаю, сможет ли он принять участие в матче против "Краснодара". Есть вероятность, что не сможет", - цитирует Семина "Чемпионат".
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