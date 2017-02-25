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Юрий Семин: мы смогли договориться с Ари, это отличное усиление

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал приход в команду бразильского нападающего Ари.

"Трансфер Ари состоялся в последний момент. Он игрок квалифицированный и не нуждается в рекомендациях. Он работал в "Краснодаре" и прошел всю предсезонную тренировочную работу.

Мы смогли с ним договорится, и это отличное усиление. Не знаю, сможет ли он принять участие в матче против "Краснодара". Есть вероятность, что не сможет", - цитирует Семина "Чемпионат".
Теги: Семин Ари Локомотив
Сегодня, 15:20
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8
(0)
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
«Краснодар»
И Краснодар выиграл и игрок не проиграл..Вот как сложится у Ари в Локо..? Откроется ли третье дыхание..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: Кристоф
Отказали Прудникову потому что не скоростной. Взяли Ари... это потому что он спринтер?

Нет.Потому что Ари умеет в ворота попадать,а Прудников нет

поэтому и Кержакова не рассматривали?...а зина держит..на замену КоКо..КоКо забивной..больше Слона забивает.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Шпалыч не боится брать опытных игроков

Ещё ж Лось..ягодка опять.
Старик старика видит издалека))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ари усиление для Локо
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
дешево и сердито, каких 200 тыс евро за аренду до конца сезона


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:37) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
Отказали Прудникову потому что не скоростной. Взяли Ари... это потому что он спринтер?

Нет.Потому что Ари умеет в ворота попадать,а Прудников нет


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:35) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отказали Прудникову потому что не скоростной. Взяли Ари... это потому что он спринтер?
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:32) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Локо норм усиливается.Шпалыч не боится брать опытных игроков,значит знает как работать с ними.Это опыт тренерский!Не удивлюсь если Локо на финише будет за тройку бороться


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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