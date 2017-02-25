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Клаудио Раньери получит 3,5 миллиона фунтов за расторжение контракта
Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери попрощался с игроками и сотрудниками клуба.
- Надеюсь, однажды снова повторится то, чего мы сумели достичь. Но сделать это будет трудно, – сказал Раньери.
За досрочное расторжение контракта 65-летний тренер получит от клуба компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов – это его оклад за календарный год.
Вместе с Раньери "Лестер" покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.
Советский спорт
- Надеюсь, однажды снова повторится то, чего мы сумели достичь. Но сделать это будет трудно, – сказал Раньери.
За досрочное расторжение контракта 65-летний тренер получит от клуба компенсацию в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов – это его оклад за календарный год.
Вместе с Раньери "Лестер" покидают ассистенты Паоло Бенетти и Андреа Аззалин.
Советский спорт
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