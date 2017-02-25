"Анжи" уступил казахстанскому "Иртышу"

"Анжи" в товарищеском матче проиграл казахстанскому "Иртышу" со счетом 2:3. У махачкалинцев отличились Сергей Каретник и Филипп Будковский.



"Анжи" (стартовый состав): Шафинский, Мусалов, Белый, Гасанов, Щербак, Каретник, Гулиев, Георгиевский, Батов, Хадарцев, Будковский.