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"Анжи" уступил казахстанскому "Иртышу"

"Анжи" в товарищеском матче проиграл казахстанскому "Иртышу" со счетом 2:3. У махачкалинцев отличились Сергей Каретник и Филипп Будковский.

"Анжи" (стартовый состав): Шафинский, Мусалов, Белый, Гасанов, Щербак, Каретник, Гулиев, Георгиевский, Батов, Хадарцев, Будковский.
Теги: Анжи
Сегодня, 19:15
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