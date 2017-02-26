Ахмед Муса - Клаудио Раньери: я был рад работать с таким отличным тренером

Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса пожелал удачи бывшему наставнику команды Клаудио Раньери.



"Очень грустно, что Вы уходите. Я был рад работать с таким отличным тренером. Благодарю за возможность, которую Вы мне предоставили и желаю всего наилучшего. Да хранит Вас Бог", – написал Муса в Инстаграме.