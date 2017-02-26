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Ахмед Муса - Клаудио Раньери: я был рад работать с таким отличным тренером

Нигерийский нападающий "Лестера" Ахмед Муса пожелал удачи бывшему наставнику команды Клаудио Раньери.

"Очень грустно, что Вы уходите. Я был рад работать с таким отличным тренером. Благодарю за возможность, которую Вы мне предоставили и желаю всего наилучшего. Да хранит Вас Бог", – написал Муса в Инстаграме.
Теги: Муса Лестер Раньери
Сегодня, 01:58
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 02:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слили тренера?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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