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Олег Романцев: Старостин очень любил фразу "в футбол дураки не играют"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мыслями об основателе московского клуба Николае Старостине, которому сегодня исполнилось бы 115 лет.

"На самом деле, никто вообще не знает, в каком году он родился. И какого числа тоже - тайна. В паспорте одна дата, в метриках - другая. Помню, приходим мы к Николаю Петровичу с подарком, условно, 12 февраля. Он нас видит и удивлённо говорит: "Да вы что, у меня же 17 августа день рождения!" Приходим 17 августа. "Да вы что, у меня 12 февраля!" Старостин - яркий пример того, что в футбол дураки не играют. Он очень любил эту фразу.

Он родился в 1898-м. Почему разные даты и года рождения? Это он просил никому не рассказывать… Старостин - сын егеря, рано хлебнул тяжёлой жизни. 10 лет у него вообще незаслуженно забрали, потом реабилитировали. Но 10 лет-то не вернёшь! Ещё и лучшие по возрасту годы.

Старостин многое пережил, потерял здоровье. Мало кто знает, что у него были проблемы с мозжечком. Иногда он терял координацию. Я поэтому всегда стоял сзади Николая Петровича в очереди в аэропорту - на всякий случай, если вдруг повалится. Но он всегда стоял! Даже если было тяжело. И сумку свою, тяжеленную, никогда не отдавал никому. Не хотел, чтобы люди видели его слабым.

Николай Петрович - образец умного руководителя? 100 процентов. Такие люди обычно управляют странами и крупными компаниями. Он пофамильно помнил состав команды 30-летней давности. Даже всех жён игроков знал. Прекрасно образован, начитан, мог продекламировать массу стихов", - цитирует Романцева "Чемпионат".
Теги: Романцев Спартак Старостин
Сегодня, 02:58
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