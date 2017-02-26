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Томас Тухель: за матч против "Фрайбурга" команда заслужила комплименты

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель поделился мнением о матче своей команды против "Фрайбурга" (3:0) в двадцать втором туре чемпионата Германии.

"Мы очень рады. Именно такого исполнения я и ожидал. За матч против "Фрайбурга" команда заслужила комплименты. Все голы получились топ-уровня. Мы сделали еще один важный шаг к нашей цели", - цитирует Тухеля Kicker.
Теги: Тухель Боруссия Д Фрайбург
Сегодня, 09:28
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