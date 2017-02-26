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Пол Скоулз: почему бы Роналду не вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что возвращение нападающего Криштиану Роналду в стан манкунианцев было бы интересным для всех.

"Почему бы Роналду не вернуться в "Манчестер Юнайтед". Ибрагимовичу удается игра в 35 лет. Роналду тоже мог бы стать лучшим в команде. Это было бы захватывающим и для болельщиков команды", - цитирует Скоулза Marca.
Теги: Скоулз Роналду Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:28
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