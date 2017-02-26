Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Вальтер Маццарри: нельзя сопернику давать играть на контратаках, когда ведешь в счете 1:0

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри прокомментировал ничью своей команды в матче против "Вест Хэма" (1:1) в 26-м туре чемпионата Англии.

"Мне не понравилось, как мы играли во второй половине матча. Мы допустили глупые ошибки. Нельзя сопернику давать играть на контратаках, когда ведешь в счете 1:0. Травмы игроков не позволили мне провести необходимые замены", - цитирует Маццари ВВС.
Теги: Маццарри Уотфорд Вест Хэм
Сегодня, 12:07
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: velvet (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)
online

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 26.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.