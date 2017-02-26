Вальтер Маццарри: нельзя сопернику давать играть на контратаках, когда ведешь в счете 1:0

Главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри прокомментировал ничью своей команды в матче против "Вест Хэма" (1:1) в 26-м туре чемпионата Англии.



"Мне не понравилось, как мы играли во второй половине матча. Мы допустили глупые ошибки. Нельзя сопернику давать играть на контратаках, когда ведешь в счете 1:0. Травмы игроков не позволили мне провести необходимые замены", - цитирует Маццари ВВС.