Анхель Ди Мария отказался уезжать в Китай

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария зимой мог продолжить карьеру в Китае.



Французский клуб сам хотел продать своего футболиста, утверждает L’Equipe. Парижане приобрели ему на смену Юлиана Дракслера, а по аргентинцу вели переговоры с китайскими клубами. Однако сам Ди Мария отказался от перехода.