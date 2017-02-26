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Анхель Ди Мария отказался уезжать в Китай

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария зимой мог продолжить карьеру в Китае.

Французский клуб сам хотел продать своего футболиста, утверждает L’Equipe. Парижане приобрели ему на смену Юлиана Дракслера, а по аргентинцу вели переговоры с китайскими клубами. Однако сам Ди Мария отказался от перехода.
Теги: Ди Мария ПСЖ
Сегодня, 12:27
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