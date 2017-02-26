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Гэри Невилл: через 2-3 года Рэшфорд достигнет уровня Гризманна

Бывший главный тренер "Валенсии" Гэри Невилл отметил прогресс нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

"Рэшфорд уже сейчас выступает на достаточно серьезном уровне. И у него много времени впереди, так что свой шанс проявить себя еще ярче он получит. Весь мир вдохновлен игрой Антуана Гризманна, так вот, Маркус через два-три года достигнет его уровня. Сейчас Рэшфорд играет рядом с Ибрагимовичем, и если он продолжит у него учиться, то сможет стать одним из лучших игроков мира. За эту возможность нужно цепляться", – цитирует Невилла The Times.
Теги: Невилл Гризманн Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:01
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