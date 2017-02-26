Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Гэри Невилл: через 2-3 года Рэшфорд достигнет уровня Гризманна
Бывший главный тренер "Валенсии" Гэри Невилл отметил прогресс нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
"Рэшфорд уже сейчас выступает на достаточно серьезном уровне. И у него много времени впереди, так что свой шанс проявить себя еще ярче он получит. Весь мир вдохновлен игрой Антуана Гризманна, так вот, Маркус через два-три года достигнет его уровня. Сейчас Рэшфорд играет рядом с Ибрагимовичем, и если он продолжит у него учиться, то сможет стать одним из лучших игроков мира. За эту возможность нужно цепляться", – цитирует Невилла The Times.
"Рэшфорд уже сейчас выступает на достаточно серьезном уровне. И у него много времени впереди, так что свой шанс проявить себя еще ярче он получит. Весь мир вдохновлен игрой Антуана Гризманна, так вот, Маркус через два-три года достигнет его уровня. Сейчас Рэшфорд играет рядом с Ибрагимовичем, и если он продолжит у него учиться, то сможет стать одним из лучших игроков мира. За эту возможность нужно цепляться", – цитирует Невилла The Times.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.