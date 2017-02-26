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Жозе Моуринью: думаю, что в июле "МЮ" подпишет двух или трех игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба на лето, отметив, что ожидается приход нескольких новичков.

"Манчестер Юнайтед" не подписывал новичков во время зимнего трансферного окна, чтобы сделать это летом. Думаю, что в июле "МЮ" подпишет двух или трех игроков, которые помогут выйти на новый уровень. Мы сохраним большую часть игроков, которых имеем, но одновременно сделаем толчок для развития", — цитирует Моуринью Goal.com.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:29
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