Лучано Спаллетти: Пиоли проделал большую работу в "Интере"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 26-го тура итальянской серии А против "Интера".



"Нужно двигаться вперёд постепенно, от матча к матчу – у нас нет другого выбора. Педаль до упора, мы обязаны отдать все силы и сделать всё возможное. Нельзя никого недооценивать, все соперники очень сильны и опасны. Предстоящие матчи имеют больше значение для нас. Стефано Пиоли проделал большую работу в "Интере" за столь короткий период, он отлично умеет мотивировать и убеждать своих подопечных, ему хорошо удаётся объяснять свои тактические взгляды. Пиоли изменил схему игру, и теперь команда действует с центрфорвардом при поддержке двух плеймейкеров, линия обороны состоит из трёх стопперов, к тому же у них достаточно альтернатив, но мы готовы к поединку с успешным соперником", - цитирует Спаллетти официальный сайт "Ромы".