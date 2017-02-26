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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Эмерсон может не сыграть против "Интера"
Защитник "Ромы" Эмерсон может не сыграть в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Интера", сообщает GianlucaDiMarzio.com.
Футболист получил мышечное повреждение на одной из последних тренировок "Ромы". Решение об участии Эмерсона в матче будет принято непосредственно перед игрой.
Футболист получил мышечное повреждение на одной из последних тренировок "Ромы". Решение об участии Эмерсона в матче будет принято непосредственно перед игрой.
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