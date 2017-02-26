Эмерсон может не сыграть против "Интера"

Защитник "Ромы" Эмерсон может не сыграть в матче 26-го тура чемпионата Италии против "Интера", сообщает GianlucaDiMarzio.com.



Футболист получил мышечное повреждение на одной из последних тренировок "Ромы". Решение об участии Эмерсона в матче будет принято непосредственно перед игрой.