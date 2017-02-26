Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался продолжить карьеру в Китае, информируетThe Mirror.



Представители китайских клубов контактировали с 56-летним испанцем, предлагая до 35 миллионов евро за год работы. Сообщается, что Бенитес ответил отказом на эти предложения, поскольку хочет вывести "Ньюкасл" в премьер-лигу. После 33 туров чемпионшипа в активе "Ньюкасла" 70 очков, клуб на одно очко отстаёт от лидирующего "Брайтона".