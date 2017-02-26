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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Луис Адриано - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Сарпсборгом"
"Спартак" в Марбелье проведёт первый контрольный матч на третьем сборе.
"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисио, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисио, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
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