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Луис Адриано - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Сарпсборгом"

"Спартак" в Марбелье проведёт первый контрольный матч на третьем сборе.

"Спартак": Ребров, Таски, Кутепов, Макеев, Ещенко, Глушаков (к), Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Кутин, Хомуха, Джикия, Маурисио, Леонтьев, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:23
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№9 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
то есть Попов и Адриану основные?

Адриану - забивала, и скорей всего основным и будет. это вот с Зе - вопрос. А вот Попов напрягает


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:58) #
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Ну, как-то так... smirk
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
и с учетом того что Таски,Комбаров,Мельгарехо в лазарете....


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:52) #
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Цитата: BAFOMET
Исключение Макеев и Таски

Они мало играли в товарняках, надо и их проверить.
Самедова на Краснодар наигрывают.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:49) #
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Цитата: BAFOMET
Близкий к оптимальному составу. Исключение Макеев и Таски

то есть Попов и Адриану основные?
а Таски с Боккетти примерно один к уй


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:45) #
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и у
Цитата: spartak-higway
Цитата: Sharik.SM
А где Зе Луиш?

Травма у него

и у Жано тоже трамва
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
А где Зе Луиш?

Травма у него


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 18:36) #
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online

А где Зе Луиш?
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 18:32) #
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online

Близкий к оптимальному составу. Исключение Макеев и Таски
Регистрация: 17.06.2016
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