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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал хет-трик форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче против "Сток Сити" (4:0) в двадцать шестом туре английской премьер-лиги.
"Когда успокоится Харри Кейн? После рекорда премьер-лиги или чего-то еще?" - цитирует Ширера ВВС.
"Когда успокоится Харри Кейн? После рекорда премьер-лиги или чего-то еще?" - цитирует Ширера ВВС.
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