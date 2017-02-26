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Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал хет-трик форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в матче против "Сток Сити" (4:0) в двадцать шестом туре английской премьер-лиги.

"Когда успокоится Харри Кейн? После рекорда премьер-лиги или чего-то еще?" - цитирует Ширера ВВС.
Теги: Ширер Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 19:18
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